«Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе» в матче ла лиги

«Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Хетафе» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 2:0.

В составе победителей забитыми голами отметились Микель Оярсабаль и Такефуса Кубо.

После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 4-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 51 очко. «Хетафе» располагается на 14-й строчке — 30 очков.