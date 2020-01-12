«Реал» в серии пенальти обыграл «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
«Реал» одержал победу над «Атлетико» (0:0, 4:1 — по пен.) в матче финала Суперкубка Испании. Встреча прошла в Джедда (Саудовская Аравия).
В основное время команды не выявили победителя. В добавленное красную карточку за фол сзади получил хавбек «сливочных» Федерико Вальверде. В серии пенальти сильнее оказались игроки команды Зинедина Зидана.
«Реал» стал 11-кратным обладателем Суперкубка Испании. «Атлетико» в пятый раз в своей истории сыграл в финале этого турнира.
Испания. Суперкубок
Финал
«Реал» — «Атлетико» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:1
Серия пенальти: Карвахаль — 1:0. Сауль — 1:0 (штанга). Родригу — 2:0. Партей — 2:0 (вратарь). Модрич — 3:0. Триппьер — 3:1. Серхио Рамос — 4:1.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Менди, Каземиру, Вальверде, Кроос (Винисиус Жуниор, 103), Модрич, Иско (Родригу, 60), Йович (Диас, 83).
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес (Савич, 98), Фелипе, Лоди (Льоренте, 89), Эррера (Витоло, 56), Партей, Сауль, Корреа, Жоау Феликс (Ариас, 101), Мората.
Предупреждения: Фелипе, 27. Партей, 74. Менди, 90+2. Модрич, 90+3. Вальверде, 111. Хименес, 111. Савич, 115. Карвахаль, 115. Корреа, 115.
Удаление: Вальверде, 115.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
12 января. Джедда. Стадион «Король Абдалла Спортс Сити».