"Реал" - "Уэска": видеообзор матча

"Реал" победил "Уэску" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании - 3:2. Гости открыли счет на третьей минуте встречи, до перерыва команда Зинедина Зидана счет сравняла. Во втором тайме команды снова обменялись голами, и до 89-й минуты счет был равный. За минуту до конца встречи победный мяч провел Карим Бензема.

"Реал" по итогам тура сохранил третье место в таблице и 12-очковое отставание от лидирующей "Барселоны". "Уэска" занимает последнюю строчку с 22 очками.

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