«Реал Сосьедад» может подписать нападающего Кавани

«Реал Сосьедад» вступил в борьбу за нападающего Эдинсона Кавани, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В это трансферное окно 35-летним уругвайцем также интересовались «Валенсия», «Ницца» и «Вильярреал».Сам нападающий считает приоритетным вариантом для продолжения карьеры команду из чемпионата Испании.

Этим летом Кавани покинул «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. Ранее форвард выступал за «ПСЖ», «Палермо» и «Наполи».

В прошедшем сезоне футболист сыграл в 20 матчах за «МЮ» во всех турнирах и забил 2 гола.