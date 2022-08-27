15-летний полузащитник «Атлетико» Фернандес перейдет в «Баварию»

15-летний полузащитник «Атлетико» Хавьер Фернандес перейдет в «Баварию», сообщает Sky Germany.

По информации источника, переход состоится, когда испанский полузащитник достигнет 16-летнего возраста.

Отмечается, что Фернандес уже тренируется в расположении мюнхенского клуба.

При этом он уже произвел хорошее впечатление на руководство «Баварии».