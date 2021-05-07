«Реал Сосьедад» дома обыграл «Эльче»
«Реал Сосьедад» обыграл «Эльче» в матче 35-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.
Счет в матче на 72-й минуте открыл защитник хозяев Ариц Элустондо. На 90-й минуте преимущество удвоил нападающий Микель Оярсабал.
С 11-й минуты гости играли в меньшенстве: арбитр удалил полузащитника «Эльче» Рауля Гути.
«Реал Сосьедад» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 56 очками. «Эльче» на девятнадцатом месте с 30 очками.
Чемпионат Испании. Лига 1
35-й тур
«Реал Сосьедад» — «Эльче» — 2:0 (0:0)
Голы: Элустондо, 72 (1:0). Оярсабаль, 90+2 (2:0).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Сильва, Гуриди (Субименди, 46), Гевара (Барренечеа, 46), Янузай (Порту, 87), Оярсабаль, Исак (Баутиста, 83).
«Эльче»: Гассанига, Барраган, Паласиос, Верду, Кальво, Мфулу (Ригони, 85), Гути, Фидель (Марконе, 46), Пере Милья (Луисми, 85), Бойе (Пьятти, 67), Хосан (Каррильо, 67).
Предупреждения: Гассанига, 11. Фидель, 12. Барраган, 24. Гевара, 36.
Удаление: Гути, 11.
Судья: Кордеро Вега (Испания).
7 мая. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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