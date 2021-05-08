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«Барселона» сочла неприемлемым заявление УЕФА по санкциям к клубам Суперлиги

01:26
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«Барселона» в субботу, 8 мая, выпустит пресс-релиз в ответ на заявления УЕФА о санкциях к клубам, которые входили в Суперлигу Европы. По информации Marca, в каталонском клубе считают данное заявление неприемлемым и оскорбительным по отношению к командам, которые приносят организации огромные деньги.

19 апреля стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из состава участников турнира вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».

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