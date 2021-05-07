«Реал» готов продать Азара за 50 миллионов евро
«Реал» определился с ценой на полузащитника Эдена Азара, который 6 мая был выставлен на трансферный рынок, информирует ABC.
По данным источника, мадридский клуб готов расстаться с 30-летним бельгийцем за 50 миллионов евро.
Ранее болельщики «Реала» раскритиковали футболиста за поведение в полуфинале Лиги чемпионов. После вылета мадридского клуба из турнира от «Челси» Азар поздравил игроков лондонской команды и вместе с ними над чем-то посмеялся. Позже ему пришлось принести извинения.
В составе «Реала» футболист выступает с лета 2019 года. Из «Челси» в мадридский клуб хавбек перешел за 115 миллионов евро. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2024 год. В этом сезоне он провел 11 матчей в чемпионате Испании, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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