«Реал» готов продать Азара за 50 миллионов евро

«Реал» определился с ценой на полузащитника Эдена Азара, который 6 мая был выставлен на трансферный рынок, информирует ABC.

По данным источника, мадридский клуб готов расстаться с 30-летним бельгийцем за 50 миллионов евро.

Ранее болельщики «Реала» раскритиковали футболиста за поведение в полуфинале Лиги чемпионов. После вылета мадридского клуба из турнира от «Челси» Азар поздравил игроков лондонской команды и вместе с ними над чем-то посмеялся. Позже ему пришлось принести извинения.

В составе «Реала» футболист выступает с лета 2019 года. Из «Челси» в мадридский клуб хавбек перешел за 115 миллионов евро. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2024 год. В этом сезоне он провел 11 матчей в чемпионате Испании, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.