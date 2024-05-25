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Сегодня, 13:15

«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграют 25 мая в матче ла лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль.
Иманоль Альгуасиль.
Фото AFP

«Реал Сосьедад» дома в Сан-Себастьяне 25 мая примет мадридский «Атлетико» в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Аноэта». Она начнется в 17.15 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Атлетико» можно будет по подписке в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 17.15 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния с помощью матч-центра «СЭ».

«Реал Сосьедад» с главным тренером Иманолем Альгуасилем занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата с 60 очками. «Атлетико» Диего Симеоне идет на четвертой строчке с 73 баллами.

Ознакомиться с расписанием и результатами игр заключительного тура сезона 2023 / 2024 ла лиги можно в нашем материале.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Арсен Захарян
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 - : -
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
25.05 22:00
Реал – Бетис
 - : -
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 - : -
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 - : -
26.05 22:00
Севилья – Барселона
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 24
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 23
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 11
Савио

Савио

Жирона

 10
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 28 2 3
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