Гвардиола отреагировал на увольнение Хави с поста главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на увольнение Хави, который возглавляет «Барселону».

«Плохое известие. Если подобное случается, значит что-то вышло из строя. Но я не знаю точных причин, из-за которых произошла отставка. Пока мне нечего сказать по этому поводу», — цитирует тренера Marca.

«Барселона» 24 мая объявила, что 44-летний Хави покинет свой пост после матча с «Севильей» в 38-м туре испанской ла лиги. Игра пройдет в воскресенье, 26 мая.

Место Хави займет немецкий специалист Ханс Флик.