Васкес продлит контракт с «Реалом» до 2025 года

Защитник «Реала» Лукас Васкес договорился с клубом о продлении контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 32-летний испанец подпишет однолетний контракт.

Защитник выступает за мадридский клуб с 2015 года. Вместе со «сливочными» он четыре раза становится чемпионом Испании и пять раз выиграл Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне Васкес провел за «Реал» 38 матчей, забил 3 гола и сделал 8 результативных передач.