Масалитин оценил игру Испании в матче против Хорватии на Евро-2024

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о матче первого тура группового турнира Евро-2024 Испания — Хорватия (3:0).

«Они играли неплохо, лишили мяча Испанию, которая этим отличалась в последнее время. Испанцы обычно много владели мячом, но мало реализовывали. А теперь получилось наоборот — почти все моменты удалось использовать

Судя по счету, Испания была на голову сильнее Хорватии, хотя на поле все было по-другому. Если бы хорваты забили пенальти и реализовали еще какие-то моменты, то счет был бы иным«, — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Сборная Испании (3 очка) возглавила группу B. Хорватия (0) опустилась на последнее место.