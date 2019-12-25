Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» следующим летом намерен прервать аренду Эдегора

13:07
Теги:

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Эдегор летом 2020 года может вернуться в «Реал», сообщает AS. Срок аренды рассчитан на два года, но мадридцы желают прервать срок соглашения. Клубы находятся в хороших отношениях.

Сам Эдегор летом 2019 года выступил за то, чтобы срок аренды составил два года. Он склоняется к тому, чтобы в 2020 году не менять клубную прописку.

В текущем сезоне на счету 21-летнего Эдегора 4 гола и 5 результативных передач в 16 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир