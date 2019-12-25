«Реал» следующим летом намерен прервать аренду Эдегора

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Эдегор летом 2020 года может вернуться в «Реал», сообщает AS. Срок аренды рассчитан на два года, но мадридцы желают прервать срок соглашения. Клубы находятся в хороших отношениях.

Сам Эдегор летом 2019 года выступил за то, чтобы срок аренды составил два года. Он склоняется к тому, чтобы в 2020 году не менять клубную прописку.

В текущем сезоне на счету 21-летнего Эдегора 4 гола и 5 результативных передач в 16 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.