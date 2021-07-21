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«Реал» провел презентацию Алабы в качестве нового игрока

13:17
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«Реал» представил защитника Давида Алабу в качестве нового игрока команды. О трансфере игрока было объявлено 28 мая.

«В групповом чате появился новый участник», — говорится в сообщении под видео с представлением Алабы в Twitter .

В минувшем сезоне Алаба играл за «Баварию». В чемпионате Германии он провел 32 матча, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 55 миллионов евро. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан на пять лет.

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