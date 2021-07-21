Симеоне отреагировал на слухи о возможном возвращении Гризманна в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда Антуана Гризманна из «Барселоны» в мадридский клуб.

«Я надеюсь, что Антуан добьется больших успехов в «Барселоне», — приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Marca слова Симеоне.

Atletico Madrid manager Diego Pablo Simeone to Marca: «I hope Antoine Griezmann will do great things with Barcelona...». ????? #Atleti #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2021

Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 по июль 2019 года. Форвард перешел из мадридского клуба в «Барселону» летом 2019 года. В сезоне-2020/21 30-летний француз провел 51 матч за каталонцев, на его счету 20 голов и 13 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро. 16 июля сообщалось, что нападающий близок к возвращению в «Атлетико».