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Алаба взял номер Рамоса в «Реале»

14:28
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Новичок «Реала» Давид Алаба будет выступать под номером «4», информирует пресс-служба клуба. Также сообщается, что защитник успешно прошел медосмотр.

Под четвертым номером в «Реале» ранее играл защитник Серхио Рамос. Он покинул команду этим летом и перешел в «ПСЖ».

Алаба перешел в «Реал» из «Баварии». Контракт рассчитан на пять лет. В минувшем сезоне он провел 32 матча в чемпионате Германии, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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