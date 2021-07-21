Алаба взял номер Рамоса в «Реале»
14:28
Новичок «Реала» Давид Алаба будет выступать под номером «4», информирует пресс-служба клуба. Также сообщается, что защитник успешно прошел медосмотр.
Под четвертым номером в «Реале» ранее играл защитник Серхио Рамос. Он покинул команду этим летом и перешел в «ПСЖ».
Алаба перешел в «Реал» из «Баварии». Контракт рассчитан на пять лет. В минувшем сезоне он провел 32 матча в чемпионате Германии, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
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