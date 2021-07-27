«Реал» продаст Варана ради покупки Мбаппе
14:11
«Реал» ищет возможность выручить как можно больше денег с продажи игроков для покупки форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Marca.
По данным источника, мадридцы в скором времени расстанутся с защитником Рафаэлем Вараном. Ранее сливочных также покинул Серхио Рамос, ушедший в «ПСЖ».
Ранее журналист Джанлука Ди Марицио сообщил, что Варан перейдет в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро.
Парижане не продадут Мбаппе меньше чем за 180 миллионов евро.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю