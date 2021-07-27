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В Сети появились фото новой гостевой формы «Реала»

13:51
В Сети появились фото новой гостевой формы «Реала». Фото Сайт Footyheadlines.
В Сети появились фото новой гостевой формы «Реала». Фото Сайт Footyheadlines.
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На сайте Footyheadlines появились фотографии новой гостевой формы «Реала» на следующий сезон-2021/2022.

Комплект выполнен в синем цвете с оранжевыми и белыми вставками. На футболке присутствует узор в виде граффити. Экипировка должна быть представлена на следующей неделе.

В прошлом сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице ла лиги.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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