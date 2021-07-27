В Сети появились фото новой гостевой формы «Реала»
13:51
На сайте Footyheadlines появились фотографии новой гостевой формы «Реала» на следующий сезон-2021/2022.
Комплект выполнен в синем цвете с оранжевыми и белыми вставками. На футболке присутствует узор в виде граффити. Экипировка должна быть представлена на следующей неделе.
В прошлом сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице ла лиги.
Читайте также
«Ощущение, что у нас все мужчины — в юбках». Огонь от Трефилова: великий тренер разносит сборную за провальный старт
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020, женское командное многоборье: где смотреть прямую трансляцию
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю