В Сети появились фото новой гостевой формы «Реала»

На сайте Footyheadlines появились фотографии новой гостевой формы «Реала» на следующий сезон-2021/2022.

Комплект выполнен в синем цвете с оранжевыми и белыми вставками. На футболке присутствует узор в виде граффити. Экипировка должна быть представлена на следующей неделе.

В прошлом сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице ла лиги.