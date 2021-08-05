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«Реал» представил гостевую форму на сезон-2021/22

11:29
«Реал» представил гостевую форму на сезон-2021/22. Фото Twitter
«Реал» представил гостевую форму на сезон-2021/22. Фото Twitter
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Мадридский «Реал» на официальном сайте представил новую выездную форму на сезон-2021/22.

Основной комплект экипировки синий. На воротнике присутстсвует оранжевая вставка.

При изготовлении дизайнеры вдохновлялись городской культурой Мадрида, поэтому на комплекте размещены граффити-элементы.

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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