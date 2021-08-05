«Реал» представил гостевую форму на сезон-2021/22
11:29
Мадридский «Реал» на официальном сайте представил новую выездную форму на сезон-2021/22.
Основной комплект экипировки синий. На воротнике присутстсвует оранжевая вставка.
При изготовлении дизайнеры вдохновлялись городской культурой Мадрида, поэтому на комплекте размещены граффити-элементы.
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