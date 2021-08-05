Защитник «Барселоны» Араухо высказался о будущем Месси в команде

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о будущем капитана Лионеля Месси в команде.

«Мы верим, что все будет хорошо, что он будет с нами уже в матче за Кубок Гампера», — цитирует Араухо Diario Sport.

Ранее сообщалось, что Месси в скором времени продлит соглашение с каталонским клубом.