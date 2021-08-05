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Защитник «Барселоны» Араухо высказался о будущем Месси в команде

12:26
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о будущем капитана Лионеля Месси в команде.

«Мы верим, что все будет хорошо, что он будет с нами уже в матче за Кубок Гампера», — цитирует Араухо Diario Sport.

Ранее сообщалось, что Месси в скором времени продлит соглашение с каталонским клубом.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/araujo-confiamos-messi-gamper-11968884

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Виктория Кравченко все материалы автора

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