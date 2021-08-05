Месси вернулся в Каталонию для подписания контракта с «Барселоной»
10:57
Форвард Лионель Месси прилетел в Каталонию после отпуска. В ближайшее время футболист должен подписать контракт с «Барселоной», сообщает Diario Sport.
Аргентинец после победы в Кубке Америки отдыхал в Майами, Доминикане и Ибице.
О контракте 34-летнего игрока и каталонцев будет объявлено в конце этой недели.
В прошедшем сезоне аргентинец провел 47 матчей за команду, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю