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Месси вернулся в Каталонию для подписания контракта с «Барселоной»

10:57
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Форвард Лионель Месси прилетел в Каталонию после отпуска. В ближайшее время футболист должен подписать контракт с «Барселоной», сообщает Diario Sport.

Аргентинец после победы в Кубке Америки отдыхал в Майами, Доминикане и Ибице.

О контракте 34-летнего игрока и каталонцев будет объявлено в конце этой недели.

В прошедшем сезоне аргентинец провел 47 матчей за команду, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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