Месси вернулся в Каталонию для подписания контракта с «Барселоной»

Форвард Лионель Месси прилетел в Каталонию после отпуска. В ближайшее время футболист должен подписать контракт с «Барселоной», сообщает Diario Sport.

Аргентинец после победы в Кубке Америки отдыхал в Майами, Доминикане и Ибице.

О контракте 34-летнего игрока и каталонцев будет объявлено в конце этой недели.