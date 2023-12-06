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«Реал» предложит контракт Мбаппе 1 января и даст 15 дней на принятие решения

Ана Горшкова
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Реал» попробует зимой договориться с нападающий «ПСЖ» Килианом Мбаппе о контракте, сообщает AS.

По данным источника, мадридцы не собираются делать предложение до 1 января 2024 года, так как следят за тем, продлит ли Мбаппе соглашение с парижанами. Если продления не случится, то «Реал» свяжется с представителем форварда и предложит контракт, а также даст Мбаппе 15 дней на принятие решения. Больше долгих переговоров не будет.

Также «Реал» больше не будет полагаться на устные договоренности и намерен закрепить сделку документально.

AS утверждает, что если Мбаппе не определится со своим будущем в течение этого времени, то «Реал» закроет главу с французом и переключится на план Б: подписание нападающего «Сити» Эрлина Холанна.

Контракт 24-летнего Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Источник: AS
Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 15 4 4 7 22-26 16
13
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
17
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
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 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
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 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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Хетафе – Валенсия
 - : -
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