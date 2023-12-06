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Сегодня, 10:00

Севикян о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Для его карьеры это пойдет на пользу»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Арсен Захарян (справа).
Фото AFP

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Это очень положительная история. Даже с учетом санкций игрок уезжает не просто в Европу, а, по моему мнению, в одну из лучших команд. Очень рад за Арсена. Незнаком с ним, но понимаю, что для карьеры это пойдет на пользу.
Не думаю, что появится какой-то поток из РПЛ в Европу. Все зависит от конкретного футболиста, его уровня, интереса клуба — должно сойтись очень много факторов, как в случае Арсена. Не думаю, что ему было легко перейти. Но рад, что все получилось», — сказал Севикян «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2022 года. 20-летний россиянин принял участие в 13 матчах испанской команды во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в таблице чемпионата Испании с 26 очками в 15 матчах.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Реал Сосьедад
Эдгар Севикян
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«Валенсия» вышла в 1/16 финала Кубка Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 15 4 4 7 22-26 16
13
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
17
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
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9.12 18:15
Бетис – Реал
 - : -
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
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9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 - : -
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