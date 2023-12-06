Захарян попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» в матче Кубка Испании

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в стартовый состав перед матчем против «Андрайча» в 1/32 финала Кубка Испании.

Соперником баскского клуба станет представитель четвертого по силе дивизиона чемпионатов Испании.

«Реал Сосьедад»: Марреро Ларраньяга, Муньос, Ле Норман, Одриосола, Оласагасти, Изагирре, Гонсалес, Пачеко, Захарян, Туррьентес, Андре Силва.

Матч начнется в 18.00 мск.