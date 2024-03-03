Главный тренер «Валенсии» Бараха не стал обсуждать ситуацию с незасчитанным голом «Реала»

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха заявил, что не хочет обсуждать инцидент в матче с «Реалом» (2:2).

«Я все отлично видел. Когда мяч уходил на угловой, судья сказал, что это последнее действие в матче. Я слышал, как рефери дал свисток об окончании встречи. Логично, что мадридская сторона протестует. Но мне не хочется это обсуждать», — цитирует тренера AS.

Ранее судья объяснил, почему удалил Беллингема в матче «Реала» с «Валенсией».

На 90+9-й минуте игрок мадридцев забил гол, который мог стать победным для его команды, но главный арбитр дал финальный свисток за несколько секунд до того, как футболист отправил мяч в сетку.

Согласно записи в протоколе, Беллингем был удален за то, что после свистка подбежал к судье и в агрессивной манере несколько раз прокричал в его адрес фразу с использованием нецензурной лексики.