«Реал» одержал четыре победы подряд на старте сезона ла лиги впервые за 61 год
«Реал» победил в четырех стартовых турах чемпионата Испании сезона-2023/24.
Таким образом, «сливочные» только во второй раз в своей истории показали такой результат. Мадридцы одерживали четыре победы подряд только в сезонах-1961/62 и 1962/63.
«Реал» в этом сезоне победил на выезде «Атлетик» (2:0), «Альмерию» (3:1) и «Сельту» (1:0), дома одолел «Хетафе» (1:0).
В 5-м туре ла лиги команда Карло Анчелотти примет «Реал Сосьедад» 17 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
2
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
3
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
4
|Бетис
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
5
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
6
|Кадис
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
7
|Атлетик
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
8
|Алавес
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
9
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
10
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
11
|Р. Вальекано
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|
12
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|
13
|Сельта
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
14
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
15
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
17
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
18
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.09
|20:30
|
Кадис – Вильярреал
|3 : 1
|1.09
|23:00
|
Альмерия – Сельта
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Гранада
|5 : 3
|2.09
|17:15
|
Реал – Хетафе
|2 : 1
|2.09
|19:30
|
Алавес – Валенсия
|1 : 0
|2.09
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|1 : 0
|3.09
|15:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|- : -
|3.09
|17:15
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|3.09
|19:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|3.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|3
|П
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|2
|1
|0
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