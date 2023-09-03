Беллингем: «Не знаю, за что меня так полюбили болельщики «Реала»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победный матч против «Хетафе» (2:1) в 4-м туре ла лиги. Футболист в этой встрече забил решающий гол на 90+5-й минуте.

«Когда на «Сантьяго Бернабеу» начали скандировать мое имя, у меня задрожали ноги. Не знаю, за что меня так полюбили болельщики, но даю слово, что всегда буду работать на все сто процентов», — сказал Беллингем после матча.

20-летний хавбек перешел в «Реал» минувшим летом. Футболист забивает в каждом матче за мадридцев. В четырех турах ла лиги он забил пять голов.