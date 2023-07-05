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«Реал» не планирует отдавать Гюлера в аренду

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реал» не планирует отдавать в аренду полузащитника Арда Гюлера, которого купит у «Фенербахче». Как сообщает AS, главный тренер Карло Анчелотти планирует использовать 18-летнего турка в основном составе.

Ранее появилась информация, что «Реал» предложил за игрока 20 миллионов евро. В эту сумму входят бонусы, надбавки и налоговые выплаты.

В прошедшем сезоне Гюлер провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.

Футбол
ФК Реал
ФК Фенербахче
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