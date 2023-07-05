«Реал» не планирует отдавать Гюлера в аренду
«Реал» не планирует отдавать в аренду полузащитника Арда Гюлера, которого купит у «Фенербахче». Как сообщает AS, главный тренер Карло Анчелотти планирует использовать 18-летнего турка в основном составе.
Ранее появилась информация, что «Реал» предложил за игрока 20 миллионов евро. В эту сумму входят бонусы, надбавки и налоговые выплаты.
В прошедшем сезоне Гюлер провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.
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4
|Р. Сосьедад
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5
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Кадис
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
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Севилья – Валенсия
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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