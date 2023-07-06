Хави заявил, что «Барселоне» нужны еще трансферы

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об усилении, которое требуется каталонцам в летнее трансферное окно.

«Нам все еще чего-то не хватает, мы не можем обманывать болельщиков. Я думаю, мы можем приложить больше усилий, но технический персонал работает очень усердно, президент делает очень хорошую работу. Мы должны укрепиться, президент знает это, Матеу [Алемани – спортивный директор «Барселоны»] знает это, мы не должны никого обманывать. Трансферное окно открыто до 31 августа, и нам нужно быть максимально конкурентоспособными.

Мы находимся в сложной ситуации и, возможно, не сможем реализовать то, что задумали, из-за финансового фэйр-плей, но многое еще впереди. Я не могу называть имен, но мы работаем над тем, чтобы сделать команду более конкурентоспособной», – приводит слова Хави Goal.

«Барселона» с 88 очками стала чемпионом Испании в прошедшем сезоне. Кроме того, каталонцы вылетели из группы Лиги чемпионов и уступили «Манчестер Юнайтед» (2:2, 1:2) в 1/16 Лиги Европы.