Хави заявил, что «Барселоне» нужны еще трансферы
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об усилении, которое требуется каталонцам в летнее трансферное окно.
«Нам все еще чего-то не хватает, мы не можем обманывать болельщиков. Я думаю, мы можем приложить больше усилий, но технический персонал работает очень усердно, президент делает очень хорошую работу. Мы должны укрепиться, президент знает это, Матеу [Алемани – спортивный директор «Барселоны»] знает это, мы не должны никого обманывать. Трансферное окно открыто до 31 августа, и нам нужно быть максимально конкурентоспособными.
Мы находимся в сложной ситуации и, возможно, не сможем реализовать то, что задумали, из-за финансового фэйр-плей, но многое еще впереди. Я не могу называть имен, но мы работаем над тем, чтобы сделать команду более конкурентоспособной», – приводит слова Хави Goal.
«Барселона» с 88 очками стала чемпионом Испании в прошедшем сезоне. Кроме того, каталонцы вылетели из группы Лиги чемпионов и уступили «Манчестер Юнайтед» (2:2, 1:2) в 1/16 Лиги Европы.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Барселона
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|0-0
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2
|Реал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|00:00
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
|00:00
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Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
|00:00
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
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Вильярреал – Бетис
|- : -