Хави: «Цель «Барселоны» — выиграть Лигу чемпионов, но мы не фавориты»
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о целях команды на сезон-2023/24.
«В «Барселоне» ты всегда должен стремиться выступать на 10 из 10. От нас будут многого требовать, и это нормально. Я люблю требования. Мы хотим пойти за всеми трофеями. Мы в хорошем состоянии для мести в Лиге чемпионов.
Наша цель — выиграть Лигу чемпионов. Для нас не существует 1/8 или 1/4 финала, мы стремимся к финалу, хотя мы не фавориты», — цитирует Хави Diario Sport.
В минувшем сезоне «Барселона» завоевала Кубок Испании и стала чемпионом страны.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
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|О
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1
|Барселона
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2
|Реал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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36 тур
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|13.08
|00:00
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
|00:00
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Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
|00:00
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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