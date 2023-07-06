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Сегодня, 13:16

Хави: «Цель «Барселоны» — выиграть Лигу чемпионов, но мы не фавориты»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о целях команды на сезон-2023/24.

«В «Барселоне» ты всегда должен стремиться выступать на 10 из 10. От нас будут многого требовать, и это нормально. Я люблю требования. Мы хотим пойти за всеми трофеями. Мы в хорошем состоянии для мести в Лиге чемпионов.

Наша цель — выиграть Лигу чемпионов. Для нас не существует 1/8 или 1/4 финала, мы стремимся к финалу, хотя мы не фавориты», — цитирует Хави Diario Sport.

В минувшем сезоне «Барселона» завоевала Кубок Испании и стала чемпионом страны.

Хави Эрнандес (Хави)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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