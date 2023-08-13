«Реал» не будет искать замену травмированному Милитао

«Реал» не планирует искать замену травмированному защитнику Милитао, сообщает COPE.

По данным источника, в клубе полагают, что смогут справиться при наличии трех центральных защитников — Давида Алабы, Начо и Антонио Рюдигера. Помимо этого, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти будет задействовать игроков резервной команды.

В матче 1-го тура ла лиги Милитао получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл на несколько месяцев.

Это уже второй разрыв «крестов» в «Реале» за несколько дней. 10 августа аналогичную травму на тренировке получил вратарь Тибо Куртуа.