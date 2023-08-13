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Сегодня, 19:14

«Реал» не будет искать замену травмированному Милитао

Руслан Минаев
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«Реал» не планирует искать замену травмированному защитнику Милитао, сообщает COPE.

По данным источника, в клубе полагают, что смогут справиться при наличии трех центральных защитников — Давида Алабы, Начо и Антонио Рюдигера. Помимо этого, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти будет задействовать игроков резервной команды.

В матче 1-го тура ла лиги Милитао получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл на несколько месяцев.

Это уже второй разрыв «крестов» в «Реале» за несколько дней. 10 августа аналогичную травму на тренировке получил вратарь Тибо Куртуа.

ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
2
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
3
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
4
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
5
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
7
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
8
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
9
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
13
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
14
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
15
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
16
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
17
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
18
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
19
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 0 : 2
11.08 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 2
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 1 : 1
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 1 : 1
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 0 : 2
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 - : -
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 - : -
14.08 20:30
Кадис – Алавес
 - : -
14.08 22:30
Атлетико – Гранада
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 1
Хави Гуэрра

Хави Гуэрра

Валенсия

 1
Муктар Диакаби

Муктар Диакаби

Валенсия

 1
П
Айен Муньос

Айен Муньос

Реал Сосьедад

 1
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 1
Андре Алмейда I

Андре Алмейда I

Валенсия

 1
И К Ж
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 1 0 1
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 1 0 1
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