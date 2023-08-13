«Осасуна» одержала выездную победу над «Сельтой»
«Осасуна» на выезде переиграла «Сельту» в матче 1-го тура ла лиги — 2:0.
У памплонцев забивали Рубен Гарсия и Мои Гомес.
В следующем туре чемпионата Испании «Осасуна» дома встретится с «Атлетиком» 19 августа. «Сельта» отправится в гости к «Реалу Сосьедад» 19-го числа.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Р. Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|0 : 2
|11.08
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 2
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|1 : 1
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|1 : 1
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|0 : 2
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|0 : 2
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|1
|
|
Рубен Гарсия
Осасуна
|1
|
|
Хави Гуэрра
Валенсия
|1
|П
|
|
Айен Муньос
Реал Сосьедад
|1
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|
|
Андре Алмейда I
Валенсия
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|1
|0
|1
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|0
|1
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