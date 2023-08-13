«Осасуна» одержала выездную победу над «Сельтой»

«Осасуна» на выезде переиграла «Сельту» в матче 1-го тура ла лиги — 2:0.

У памплонцев забивали Рубен Гарсия и Мои Гомес.

В следующем туре чемпионата Испании «Осасуна» дома встретится с «Атлетиком» 19 августа. «Сельта» отправится в гости к «Реалу Сосьедад» 19-го числа.