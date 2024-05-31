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Сегодня, 19:46

Пике предъявили обвинения по делу о коррупции

Алина Савинова
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Жерар Пике.
Фото AFP

Суд Махадаонды (Испания) выдвинул обвинения в отношении экс-защитника «Барселоны» Жерара Пике. Бывший футболист испанской сборной подозревается в коррупции из-за получения комиссионных выплат за передачу Саудовской Аравии Королевской федерацией футбола Испании (RFEF) права на проведение Суперкубка Испании, сообщает As.

Отмечается, что коррупционная сделка имела место быть в 2019 году, когда RFEF подписала контракт с Саудовской Аравией на 40 миллионов евро на проведение в стране Суперкубка Испании на шесть лет. Посредником в ней выступало агенство Kosmos, руководителем которого является Пике.

Мировой судья Делия Родриго пришла к выводу, что в контрактах, включавших пункт о гарантированной выплате компании Kosmos комиссионных в размере 4 миллионов евро в год, есть нарушения с уголовными последствиями. Пике может подать запрос о пересмотре решения в течение трех дней или подать апелляцию в течение пяти дней. На данный момент банковский счет компании Kosmos заблокирован.

Расследование было начато еще в 2022 году, когда в Сети появилась запись разговора Пике и бывшего президента RFEF Луиса Рубиалеса, которые обсуждали многомиллионные вознаграждения.

Пике завершил свою карьеру в конце 2022 года. Он выступал за «Барселону», «Реал Сарагосу» и «Манчестер Юнайтед». За сине-гранатовых футболист провел 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.

Источник: https://as.com/futbol/pique-imputado-por-las-comisiones-de-la-supercopa-en-arabia-saudi-n/
Жерар Пике
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
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 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
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 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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25.05 15:00
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