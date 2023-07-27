Анчелотти — о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Это был хороший матч. Все идет отлично»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед» (2:0).
«Это был хороший матч. Мы играли хорошо, особенно в первом тайме. Мы защищались лучше, чем в первой игре. Во втором тайме мы показали хороший настрой. Мы остались довольны. Отсутствие Куртуа? Он имеет небольшую травме, нет смысла рисковать им, как и Гюлером. Игра по новой системе? Все идет хорошо. Винисиус отлично адаптируется, и ему это нравится. Позиции Родриго и Винисиуса создают большую опасность, когда мы выигрываем мяч. Беллингем добавляет качества», — цитирует Анчелотти Marca.
В следующем товарищеском матче «Реал» сыграет против «Барселоны» (30 июля), а «Манчестер Юнайтед» встретится с дортмундской «Боруссией» (31 июля).
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|Атлетико
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|0
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|0
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9
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10
|Жирона
|0
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|0
|0-0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
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|0
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|0
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
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