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Сегодня, 08:10

Анчелотти оценил игру Модрича в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник команды Лука Модрич провел хороший сезон.

«Я попросил Луку снизить свое влияние. Сначала ему это было трудно понять. Но со временем все наладилось. Он страдал, так как мало играл. Но я сказал, что ему нужно успокоиться, ведь когда будет Лига чемпионов, он сможет снова наладить контроль в команде», — цитирует тренера El Сhiringuito.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Карло Анчелотти
Лука Модрич
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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38 тур
24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 1
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
25.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 2
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 2 : 2
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 1 : 1
26.05 22:00
Севилья – Барселона
 1 : 2
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Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 24
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 23
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 14
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 11
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 10
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 29 2 4
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
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