Анчелотти оценил игру Модрича в этом сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник команды Лука Модрич провел хороший сезон.

«Я попросил Луку снизить свое влияние. Сначала ему это было трудно понять. Но со временем все наладилось. Он страдал, так как мало играл. Но я сказал, что ему нужно успокоиться, ведь когда будет Лига чемпионов, он сможет снова наладить контроль в команде», — цитирует тренера El Сhiringuito.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.