Анчелотти оценил игру Модрича в этом сезоне
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник команды Лука Модрич провел хороший сезон.
«Я попросил Луку снизить свое влияние. Сначала ему это было трудно понять. Но со временем все наладилось. Он страдал, так как мало играл. Но я сказал, что ему нужно успокоиться, ведь когда будет Лига чемпионов, он сможет снова наладить контроль в команде», — цитирует тренера El Сhiringuito.
Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|29
|8
|1
|87-26
|95
|
2
|Барселона
|38
|26
|7
|5
|79-44
|85
|
3
|Жирона
|38
|25
|6
|7
|85-46
|81
|
4
|Атлетико
|38
|24
|4
|10
|70-43
|76
|
5
|Атлетик
|38
|19
|11
|8
|61-37
|68
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|16
|12
|10
|51-39
|60
|
7
|Бетис
|38
|14
|15
|9
|48-45
|57
|
8
|Вильярреал
|38
|14
|11
|13
|65-65
|53
|
9
|Валенсия
|38
|13
|10
|15
|40-45
|49
|
10
|Алавес
|38
|12
|10
|16
|36-46
|46
|
11
|Осасуна
|38
|12
|9
|17
|45-56
|45
|
12
|Хетафе
|38
|10
|13
|15
|42-54
|43
|
13
|Сельта
|38
|10
|11
|17
|46-57
|41
|
14
|Севилья
|38
|10
|11
|17
|48-54
|41
|
15
|Мальорка
|38
|8
|16
|14
|33-44
|40
|
16
|Лас-Пальмас
|38
|10
|10
|18
|33-47
|40
|
17
|Р. Вальекано
|38
|8
|14
|16
|29-48
|38
|
18
|Кадис
|38
|6
|15
|17
|26-55
|33
|
19
|Альмерия
|38
|3
|12
|23
|43-75
|21
|
20
|Гранада
|38
|4
|9
|25
|38-79
|21
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.05
|22:00
|
Жирона – Гранада
|7 : 0
|25.05
|15:00
|
Осасуна – Вильярреал
|1 : 1
|25.05
|17:15
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|0 : 2
|25.05
|19:30
|
Альмерия – Кадис
|6 : 1
|25.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|0 : 1
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|26.05
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|1 : 2
|26.05
|17:15
|
Сельта – Валенсия
|2 : 2
|26.05
|17:15
|
Лас-Пальмас – Алавес
|1 : 1
|26.05
|22:00
|
Севилья – Барселона
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|24
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|14
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|11
|
|
Яго Аспас
Сельта
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|29
|2
|4
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3
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