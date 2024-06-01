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Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить «Барселоне» 100 миллионов евро за Рафинью

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Неназванный клуб из Саудовской Аравии готов купить нападающего «Барселоны» Рафинью за 100 миллионов евро, утверждает Mundo Deportivo.

Как утверждает источник, сам футболист, вероятнее всего, не согласится на предложение, поскольку чувствует себя счастливым в Каталонии и не раздумывает о смене клуба.

Рафинья выступает за «Барселону» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 13 результативных передач в 37 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего бразильца в 50 миллионов евро.

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Барселона
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