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Абидаль — об отставке Хави из «Барселоны»: «Будущее покажет, было ли это хорошим решением»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль прокомментировал решение каталонского клуба расстаться с главным тренером команды Хави.

«Я не в клубе, поэтому ничего не знаю о решениях, которые они принимают в частном порядке. Недавно Хави сказал, что в конце сезона собирается уйти, потом передумал, потому что, возможно, увидел потенциал команды и то, что можно сделать. Только он и люди в клубе знают, о чем они говорили. Сейчас клуб принял другое решение, отличное от тренерского. Только будущее покажет, было ли это хорошее решение или плохое. Он проделал огромную работу как тренер, это было непросто», — цитирует Абидаля Marca.

В конце января Хави объявил, что покинет команду в конце сезона. Однако в апреле стороны сообщили, что договорились о продолжении сотрудничества. 24 мая «Барселона» все же объявила об уходе тренера. По словам самого Хави, решение об отставке было принято клубом от людей сверху.

Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. В сезоне-2022/23 каталонцы выиграли чемпионат Испании и стали победителями Суперкубка страны.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2024/05/31/66589681268e3e86638b4577.html
Хави Эрнандес (Хави)
Эрик Абидаль
Футбол
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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38 тур
24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 1
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
25.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
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26.05 17:15
Сельта – Валенсия
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26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
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26.05 22:00
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Артем Довбик

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Джуд Беллингем

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Алекс Баэна

Вильярреал

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Нико Уильямс

Атлетик

 11
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Яго Аспас

Сельта

 10
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 29 2 4
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