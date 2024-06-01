«Атлетик» продлил контракт с игроком сборной Испании Вивианом

«Атлетик» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Дани Вивианом. Новое соглашение игрока рассчитано до лета 2032 года.

24-летний футболист в завершившемся сезоне провел 40 матчей во всех турнирах, отдав 1 результативную передачу.

Вивиан был включен в расширенную заявку сборной Испании на Евро-2024.