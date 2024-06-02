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Сегодня, 01:17

Перес: «Думаю, Модрич останется в «Реале» еще на один сезон»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о будущем полузащитника Луки Модрича.

«Скорее всего, Лука останется с нами. Думаю, он будет играть за «Реал» еще один сезон», — приводит слова Переса Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал однолетний контракт с 38-летним хорватом.

Модрич перешел в «Реал» летом 2012 года. Всего за испанцев он провел 533 матча, забил 39 голов и отдал 86 результативных передач. Вместе с командой хавбек стал шестикратным обладателем Лиги чемпионов, а также четырехкратным чемпионом Испании.

В сезоне-2023/24 Модрич отыграл 45 встреч во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Лука Модрич
ФК Реал
Флорентино Перес
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 И В Н П +/- О
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 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
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 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
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 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
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 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
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 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
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