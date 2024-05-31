Рубен Бараха хочет продлить контракт с «Валенсией»

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха ведет переговоры с руководством клуба о продлении своего контракта.

48-летний испанец в феврале 2023 года возглавил команду. Под его руководством команда провела 59 матчей, в которых одержала 22 победы и 14 раз сыграла вничью.

В сезоне-2023/24 «Валенсия» набрала 49 очков и заняла 9-е место в турнирной таблице ла лиги.