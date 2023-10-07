В валенсийской газете изобразили Винисиуса с носом Пиноккио после слов о расизме фанатов «Валенсии»

В газете Superdeporte изобразили вингера «Реала» Винисиуса с носом Пиноккио после расистского скандала в майской встрече мадридцев с «Валенсией» (0:1).

5 октября футболист «Реала» дал показания в суде Валенсии. Винисиус заявил, что большинство болельщиков «Валенсии» оскорбляли его на расистской почве. В клубе назвали ложью слова бразильца и потребовали его опровергнуть свои заявления.

«Реал» прокомментировал обложку Superdeporte. Клуб заявил, что она граничит с криминалом.