«Реал» и «Атлетико» не смогли выявить победителя в мадридском дерби

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«Атлетико» сыграл вничью с «Реалом» в матче 23-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Защитник «матрасников» Хосе Мария Хименес открыл счет в этой встрече на 78-й минуте.

18-летний форвард «сливочных» Альфаро Родригес сравнял счет на 85-й минуте матча.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги с 52 очками за 23 тура.

«Атлетико» располагается на 4-й строчке с 42 очками за 23 встречи.