«Реал» интересуется 22-летним нападающим «Майнца»

Нападающий «Майнца» Джонатан Буркардт интересен «Реалу», сообщает Defensa Central.

По данным источника, приобретение 22-летнего игрока может обойтись мадридскому клубу гораздо дешевле, чем некоторые другие варианты. Однако «Реал» должны решить, покинут ли клуб форварды Мариано Диас или Борха Майораль, прежде чем предпринимать какие-либо шаги.

Буркардт сыграл за «Майнц» в минувшем сезоне 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.