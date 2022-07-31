«Реал» принял решение расстаться с защитником Одриосолой

«Реал» принял решение расстаться с защитником Альваро Одриосолой. Игрок уже был проинформирован о том, что не входит в планы главного тренера команды Карло Анчелотти. Сообщает Sport.es.

Ранее появлялась информация, что «Реал» готов расстаться с игроком за сумму в 20 миллионов евро. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 2024 года.

Прошлый сезоне Одриосола на правах аренды отыграл за «Фиорентину».

В минувшем сезоне фулбек сыграл 27 матчей во всех турнирах за «фиалок», записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу.