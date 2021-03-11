«Реал» и Варан ведут переговоры о продлении контракта
16:08
«Реал» планирует продлить контракт с защитником Рафаэлем Вараном, сообщает Marca.
По данным источника, стороны ведут переговоры. Варан ранее хотел покинуть «Реал», но, скорее всего, подпишет новый контракт с клубом. Нынешнее соглашение игрока истекает летом 2022 года.
Сообщалось, что в футболисте также заинтересован «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне 28-летний француз провел 25 матчей в ла лиге, отметившись 2 голами.
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