Президент «Барселоны» Лапорта хочет видеть Холанна в команде

«Барселона» продолжает активно интересоваться форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлином Холанном, сообщает As.

По данным источника, новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает, что сделка по норвежцу осуществима, несмотря на финансовые трудности «Барселоны». Функционер считает, что покупка Холанна решит многие проблемы клуба.

В сезоне-2020/21 Холанн провел 19 матчей в чемпионате Германии, отметившись 19 голами и 4 ассистами.