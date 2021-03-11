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«Барселона» предложила Вайналдуму долгосрочный контракт

12:48
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«Барселона» предложила долгосрочный контракт полузащитнику «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдуму, сообщает Football Insider.

По информации источника, 30-летний голландец согласен на переход в каталонский клуб. Контракт футболиста с «Ливерпулем» действует до конца июля 2021 года, он может покинуть команду на правах свободного агента.

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел 39 матчей в составе «Ливерпуля», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-big-update-on-wijnaldum-sealing-dream-transfer-from-liverpool/

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