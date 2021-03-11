«Барселона» предложила Вайналдуму долгосрочный контракт

«Барселона» предложила долгосрочный контракт полузащитнику «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдуму, сообщает Football Insider.

По информации источника, 30-летний голландец согласен на переход в каталонский клуб. Контракт футболиста с «Ливерпулем» действует до конца июля 2021 года, он может покинуть команду на правах свободного агента.

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел 39 матчей в составе «Ливерпуля», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.