«Реал» и «Барселона» хотят подписать Павара

«Реал» и «Барселона» хотят подписать защитника «Баварии» Бенжамена Павара, сообщает Sky Germany со ссылкой на Sport.es.

По данным источника, француз собирает покинуть мюнхенцев летом, за год до окончания своего контракта с клубом.

«Реал» хочет подписать Павара на позицию правого защитника из-за частых травм Дани Карвахаля. «Барса» также намерена закрыть позицию справа в обороне.

В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 21 матче за «Баварию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.