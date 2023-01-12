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«Карлик на гормонах». В интернет слили переписку экс-руководства «Барселоны» с резкими высказываниями про лидеров клуба

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

В интернете появились скриншоты вероятной переписки руководства «Барселоны» в конце 2021 года. В ней члены правления клуба в резкой форме оскорбляли игроков сине-гранатовых, в том числе лидеров сине-гранатовых: Лионеля Месси, Жерара Пике и Серхио Бускетса.

Согласно данным El Periodico, сообщения принадлежат экс-президенту клуба Жозепу Бартомеу, а также другим представителям руководства клуба: бывшему главе юридической службы Роману Гомесу Понти, бывшему генеральному директору Оскару Грау, экс-финансовому директору Панчо Шредером и экс-директору по стратегии и инновациям Хавьером Собрино.

«Было бы неплохо опубликовать данные о контрактах миллионеров, чтобы люди публично отказались от них», — якобы писал Понти в адрес Бартомеу по электронной почте.

Кроме того, Понти называл Лионеля Месси «карликом на гормонах, который обязан своей жизнью «Барселоне», а также «канализационной крысой».

Также Понти в переписке оскорбляет Пике, а Бускетс и другие игроки «Барселоны» являются, по его мнению, «избалованными и бесчувственными миллионерами».

Жерар Пике
Лионель Месси
ФК Барселона
Жозеп Бартомеу
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 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
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 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
5
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
6
 Атлетико 16 8 3 5 23-15 27
7
 Атлетик 16 7 5 4 24-14 26
8
 Осасуна 16 7 3 6 16-16 24
9
 Р. Вальекано 16 6 5 5 23-20 23
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 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 16 4 6 6 24-26 18
13
 Вальядолид 16 5 2 9 13-24 17
14
 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
15
 Хетафе 16 4 5 7 15-22 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Севилья 16 3 6 7 16-24 15
18
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
19
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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Сельта – Вильярреал
 - : -
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 - : -
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 - : -
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 - : -
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 - : -
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
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Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
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Карим Бензема

Реал

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Барселона

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Херман Пеццела

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