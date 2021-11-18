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«Реал» и «Атлетико» интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины

12:40
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За нападающим «Ривер Плейта» Хулианом Альваресом следит «Реал», сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб может попытаться подписать нападающего, если он сохранит текущую форму.

Также Альваресом интересуется «Атлетико».

В нынешнем сезоне 21-летний аргентинец забил 15 мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Ривер». Он является лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/11/17/61957415ca4741a4498b460a.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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