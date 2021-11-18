«Реал» и «Атлетико» интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины

За нападающим «Ривер Плейта» Хулианом Альваресом следит «Реал», сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб может попытаться подписать нападающего, если он сохранит текущую форму.

Также Альваресом интересуется «Атлетико».

В нынешнем сезоне 21-летний аргентинец забил 15 мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Ривер». Он является лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины.