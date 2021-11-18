«Реал» и «Атлетико» интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины
12:40
За нападающим «Ривер Плейта» Хулианом Альваресом следит «Реал», сообщает Marca.
По информации источника, мадридский клуб может попытаться подписать нападающего, если он сохранит текущую форму.
Также Альваресом интересуется «Атлетико».
В нынешнем сезоне 21-летний аргентинец забил 15 мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Ривер». Он является лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/11/17/61957415ca4741a4498b460a.html
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